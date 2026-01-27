Нижня палата парламенту Франції підтримала заборону соцмереж для дітей до 15 років

Національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив президент Франції Емманюель Макрон у мережі X.

Як зазначає Le Monde, за заборону проголосували 130 депутатів. Проти виступив 21 законодавець – з партій "Нескорена Франція" та "Зелені".

Тепер за законопроєкт має проголосувати французький Сенат. Макрон закликав парламентарів прискорити процедуру, щоб закон почав діяти з наступного навчального року.

"Бо мізки наших дітей не продаються. Ні американським платформам, ні китайським мережам. Тому що їхні мрії не можуть бути продиктовані алгоритмами. Бо ми не хочемо тривожного покоління, а покоління, яке вірить у Францію, Республіку та її цінності", – написав французький президент.

Законопроєкт, запропонований депутаткою партії "Відродження" Лор Міллер, передбачає заборону онлайн-платформам надавати будь-які "послуги соціальних мереж неповнолітнім віком до 15 років". Винятки – певні освітні платформи та сервіси приватного обміну повідомленнями, такі як WhatsApp.

Окрім того, він забороняє використання мобільних телефонів в середній школі.

Якщо законопроєкт остаточно ухвалять, Франція стане другою країною, яка прийме таке обмежувальне законодавство для неповнолітніх, після Австралії, яка заборонила соціальні мережі для осіб віком до 16 років на початку грудня.

Зазначимо, що заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.