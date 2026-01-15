Британія думає над суворою забороною на використання соцмереж для дітей

Велика Британія розглядає можливість наслідувати приклад Австралії і ввести заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг, якого цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Стрітінг сказав, що прем'єр-міністр Кір Стармер закликає обговорити, чи вводити заборону на доступ до соцмереж для підлітків, після того як газета The Sun повідомила, що він доручив посадовцям вивчити, як працює заборона в Австралії.

"Я, безумовно, підтримую заходи в цій сфері", – сказав Стрітінг.

Він вказав на свою стурбованість впливом соціальних мереж на благополуччя та когнітивний розвиток дітей.

Раніше цього тижня уряд оголосив, що надасть батькам рекомендації щодо використання смартфонів дітьми віком до п'яти років.

Минулого місяця Австралія стала першою демократичною країною у світі, яка вжила т жорстких заходів, ухваливши закон, який зобов'язує соціальні мережі, включаючи X, Facebook, Instagram та TikTok, не допускати на свої сайти осіб віком до 16 років, інакше їм загрожують значні штрафи.

Тим часом прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що підтримує заборону на використання соцмереж для дітей молодше 15 років.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.