Данія планує заборонити соцмережі для дітей віком до 15 років

Данія планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Минулого місяця данський уряд оголосив, що досяг угоди між трьома партіями урядової коаліції та двома опозиційними політсилами в парламенті про заборону доступу до соціальних мереж для всіх осіб віком до 15 років.

Такий захід стане найрадикальнішим кроком, зробленим країною Євросоюзу для обмеження використання соцмереж підлітками та дітьми.

Плани данського уряду можуть стати законом вже в середині 2026 року. Запропонований захід дасть деяким батькам право дозволяти своїм дітям доступ до соціальних мереж з 13 років, проте уряд ще не розкрив всіх своїх планів.

Багато соціальних мереж вже забороняють реєструватися дітям молодше 13 років, а закон ЄС вимагає від великих технологічних компаній вживати заходів для захисту молоді від онлайн-ризиків і небажаного контенту. Однак посадовці та експерти заявляють, що такі обмеження не завжди працюють.

Як зазначають данські посадовці, попри обмеження, близько 98% дітей віком до 13 років мають профілі принаймні в одній соціальній мережі, а також майже половина дітей віком до 10 років.

Міністерка цифрових питань Керолайн Стейдж, яка оголосила про запропоновану заборону минулого місяця, сказала, що перед тим, як вона стане законом, можливо, до "середини-кінця наступного року", ще має відбутися процес консультацій щодо цього заходу та кілька читань у парламенті.

"Коли ми йдемо в місто вночі, там є охоронці, які перевіряють вік молодих людей, щоб переконатися, що ніхто з неповнолітніх не потрапить на вечірку, на яку їм не можна. У цифровому світі у нас немає охоронців, а вони нам точно потрібні", – сказала міністерка.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто підтримує обмеження соцмереж для дітей і доручила групі експертів до кінця року подати звіт про заходи, які можна вжити на рівні ЄС.

У листопаді в Європарламенті закликали до нових кроків для захисту неповнолітніх користувачів онлайн, запропонувавши, зокрема заборону самостійного користування соцмережами та ШІ-асистентами до 16-річного віку.