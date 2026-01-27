Нижняя палата парламента Франции поддержала запрет соцсетей для детей до 15 лет

Национальное собрание Франции одобрило законопроект о запрете доступа к социальным сетям для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в сети X.

Как отмечает Le Monde, за запрет проголосовали 130 депутатов. Против выступил 21 законодатель – из партий "Непокоренная Франция" и "Зеленые".

Теперь за законопроект должен проголосовать французский Сенат. Макрон призвал парламентариев ускорить процедуру, чтобы закон начал действовать со следующего учебного года.

"Потому что мозги наших детей не продаются. Ни американским платформам, ни китайским сетям. Потому что их мечты не могут быть продиктованы алгоритмами. Потому что мы не хотим тревожного поколения, а поколение, которое верит во Францию, Республику и ее ценности", – написал французский президент.

Законопроект, предложенный депутатом партии "Возрождение" Лор Миллер, предусматривает запрет онлайн-платформам предоставлять любые "услуги социальных сетей несовершеннолетним в возрасте до 15 лет". Исключения – определенные образовательные платформы и сервисы частного обмена сообщениями, такие как WhatsApp.

Кроме того, он запрещает использование мобильных телефонов в средней школе.

Если законопроект окончательно примут, Франция станет второй страной, которая примет такое ограничительное законодательство для несовершеннолетних, после Австралии, которая запретила социальные сети для лиц в возрасте до 16 лет в начале декабря.

Отметим, что запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.

Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.