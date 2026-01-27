Низка країн виступила із попередженням щодо танкерів "тіньового флоту" РФ

Група з 14 європейських країн виступила з відкритим попередженням на адресу танкерів "тіньового флоту" Росії в Балтійському та Північному морях.

Заяву оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії, передає "Європейська правда".

У заяві йдеться, що судна можуть плавати тільки під прапором однієї держави й повинні мати дійсні документи щодо безпеки та страхування.

Підписанти акцентували, що танкери, які не дотримуються цих вимог, будуть розглядатися як судна без громадянства.

Окрім цього, вони також звинуватили Росію у втручанні в роботу супутникових систем позиціонування та навігації.

У своїй заяві вони зазначили, що світова морська спільнота повинна співпрацювати з метою розробки альтернативних наземних систем радіонавігації, які будуть використовуватися як резервні у разі порушення роботи супутникових систем. Вони попередили, що автоматичні системи ідентифікації суден не повинні піддаватися втручанню.

Серед підписантів: Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія.

Зазначимо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до більш рішучих дій проти "тіньового флоту" Росії.

Писали також, що Прикордонна служба Фінляндії спільно з іншими державами Балтійського моря та Європейською комісією створює центр морського спостереження для захисту критичної підводної інфраструктури у Фінській затоці.