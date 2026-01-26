У Фінській затоці з’явиться центр захисту критичної підводної інфраструктури

Прикордонна служба Фінляндії спільно з іншими державами Балтійського моря та Європейською комісією створює центр морського спостереження для захисту критичної підводної інфраструктури у Фінській затоці.

Про це заявила Прикордонна служба країни у понеділок, 26 січня, пише "Європейська правда".

Як відомо, регіон Балтійського моря перебуває в стані підвищеної готовності після низки атак на електропроводи, телекомунікаційні лінії та газопроводи з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Відтак у понеділок, 26 січня, фінська Прикордонна служба заявила, що спільно з іншими державами Балтійського моря та Європейською комісією створює центр морського спостереження для захисту критичної підводної інфраструктури у Фінській затоці.

"Компетентні органи повинні мати можливість і повноваження втручатися в ситуації, що виникають у територіальних водах і виключній економічній зоні", – йдеться в заяві.

Ще восени міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Росія посилює гібридні атаки проти європейських держав, аби перевірити їхню стійкість, зокрема і в Балтійському морі.

Винищувачі НАТО неодноразово перехоплювали російські літаки в повітряному просторі Балтійського моря.

21 січня на данському острові Борнгольм у Балтійському морі сталось масштабне відключення електропостачання після того, як з ладу був виведений підводний кабель, який з’єднував острів зі Швецією.

А фінська військова розвідка вважає, що Росія, ймовірно, продовжить спроби пошкодити підводну інфраструктуру в Балтійському морі.