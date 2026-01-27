Ряд стран выступил с предупреждением в отношении танкеров "теневого флота" РФ

Группа из 14 европейских стран выступила с открытым предупреждением в адрес танкеров "теневого флота" России в Балтийском и Северном морях.

Заявление обнародовало Министерство обороны Великобритании, передает "Европейская правда".

В заявлении говорится, что суда могут плавать только под флагом одного государства и должны иметь действительные документы по безопасности и страхованию.

Подписанты подчеркнули, что танкеры, которые не соблюдают эти требования, будут рассматриваться как суда без гражданства.

Кроме того, они также обвинили Россию во вмешательстве в работу спутниковых систем позиционирования и навигации.

В своем заявлении они отметили, что мировое морское сообщество должно сотрудничать с целью разработки альтернативных наземных систем радионавигации, которые будут использоваться в качестве резервных в случае нарушения работы спутниковых систем. Они предупредили, что автоматические системы идентификации судов не должны подвергаться вмешательству.

Среди подписантов: Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания.

Отметим, министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль призвал к более решительным действиям против "теневого флота" России.

Писали также, что Пограничная служба Финляндии совместно с другими государствами Балтийского моря и Европейской комиссией создает центр морского наблюдения для защиты критической подводной инфраструктуры в Финском заливе.