Україна планує притягнути Лукашенка до відповідальності та ініціює санкції – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про плани офіційного Києва притягнути до відповідальності Александра Лукашенка за сприяння Росії у її загарбницькій війні, а також ініціювати санкції проти Білорусі.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

На запитання про статус Александра Лукашенка Сибіга відповів, що Україна, як і інші європейські країни, не вважає його легітимно обраним президентом Білорусі.

"Це так званий президент", – сказав він.

Також міністра запитали, чи планує Україна кроки для притягнення Лукашенка до відповідальності за його роль як керівника Білорусі у сприянні російській агресії проти України.

"Я також вважаю, що чинний білоруський режим є співвідповідальним за російську агресію. У 2022 році він надав територію Білорусі для наступу на Україну. Ракети летіли з їхньої території. Це робить їх співучасником агресії проти України. Та й зараз ми бачимо нові елементи підтримки російської агресії з боку режиму Лукашенка. Вони надають свою інфраструктуру для атак української території безпілотниками", – зазначив Сибіга.

"Я свідомо не уточнюю деталі, але ми їх знаємо, кожен такий випадок фіксуємо юридично, нотифікуємо ООН про співучасть білоруського режиму в агресії і будемо ставити питання про санкції щодо причетних осіб та компаній – зокрема, залучених у побудову цієї інфраструктури", – сказав очільник МЗС.

