Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о планах официального Киева привлечь к ответственности Александра Лукашенко за содействие России в ее захватнической войне, а также инициировать санкции против Беларуси.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

На вопрос о статусе Александра Лукашенко Сибига ответил, что Украина, как и другие европейские страны, не считает его легитимно избранным президентом Беларуси.

"Это так называемый президент", – сказал он.

Также министра спросили, планирует ли Украина шаги для привлечения Лукашенко к ответственности за его роль как руководителя Беларуси в содействии российской агрессии против Украины.

"Я также считаю, что действующий белорусский режим является соответствующим за российскую агрессию. В 2022 году он предоставил территорию Беларуси для наступления на Украину. Ракеты летели с их территории. Это делает их соучастником агрессии против Украины. Да и сейчас мы видим новые элементы поддержки российской агрессии со стороны режима Лукашенко. Они предоставляют свою инфраструктуру для атак украинской территории беспилотниками", – отметил Сибига.

"Я сознательно не уточняю детали, но мы их знаем, каждый такой случай фиксируем юридически, нотифицируем ООН о соучастии белорусского режима в агрессии и будем ставить вопрос о санкциях в отношении причастных лиц и компаний – в частности, вовлеченных в построение этой инфраструктуры", – сказал глава МИД.

