Сибіга: Зеленський готовий зустрітися з Путіним для вирішення двох ключових питань

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з Владіміром Путіним для вирішення в рамках мирних переговорів двох найважливіших питань – щодо територій та ЗАЕС.

Про це міністр розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Глава МЗС повідомив, що досі в рамках мирного процесу непогодженими залишаються два найчутливіші запитання: стосовно територій та майбутнього контролю над ЗАЕС.

"Саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати", – повідомив міністр.

Разом з тим він додав, що не бачить потреби у своїй зустрічі з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим.

"Ми не повинні творити паралельних треків. Є сформовані переговорні команди, до яких входять і представники МЗС. А створення додаткових треків – не на часі, не потрібне", – сказав Сибіга.

Він також розповів, що переговорні команди вже провели предметні розмови щодо параметрів зупинення вогню, порядку моніторингу чи верифікації перемир'я.

Нагадаємо, 26 січня Зеленський повідомив, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, США та Росії – попередньо, у неділю 1 лютого.

