Сибига: Зеленский готов встретиться с Путиным для решения двух ключевых вопросов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личной встрече с Владимиром Путиным для решения в рамках мирных переговоров двух важнейших вопросов – о территориях и ЗАЭС.

Об этом министр рассказал в интервью "Европейской правде".

Глава МИД сообщил, что до сих пор в рамках мирного процесса несогласованными остаются два самых чувствительных вопроса: относительно территорий и будущего контроля над ЗАЭС.

"Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать", – сообщил министр.

Вместе с тем он добавил, что не видит необходимости в своей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы не должны творить параллельных треков. Есть сформированные переговорные команды, в которые входят и представители МИД. А создание дополнительных треков – не ко времени, не нужно", – сказал Сибига.

Он также рассказал, что переговорные команды уже провели предметные разговоры относительно параметров остановки огня, порядка мониторинга или верификации перемирия.

Напомним, 26 января Зеленский сообщил, что на этой неделе готовится еще одна встреча переговорных команд Украины, США и России – предварительно, в воскресенье 1 февраля.

Читайте полное интервью Сибиги: Мирные переговоры, планы по НАТО и ЕС и конфликт с Орбаном.