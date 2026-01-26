Зеленський анонсував нову зустріч команд України, США й РФ цього тижня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, США та Росії – попередньо, у неділю 1 лютого.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у його вечірньому зверненні, оприлюдненому пресслужбою Офісу президента.

Зеленський зазначив, що 26 січня заслухав детальну доповідь української делегації після тристоронніх зустрічей в ОАЕ.

"За довгий час був знову формат з американцями та росіянами. Встигли обговорити різні питання більше військового характеру – те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу. Є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч. Попередньо ми говорили про те, що команди зустрінуться ще раз у неділю. Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч", – сказав президент.

Він пообіцяв, що Україна буде "максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені".

"Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, – Росія. Потрібні реальні результати дипломатії. Щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою – відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен... Треба, щоб партнери про це не забували", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 23-24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах відбулися тристоронні переговори США, України та Росії.

За підсумками зустрічей сторони домовилися продовжити консультації 1 лютого.

Серед тем переговорів – територіальні питання. Україна наполягає на обговоренні територій, відштовхуючись від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення українських військ з неокупованої частини Донецької області.