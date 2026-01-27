Сибіга: покарання РФ та Путіна не може бути предметом компромісу у переговорах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що питання притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України і скоєні злочини не може бути предметом для компромісів у переговорах про завершення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Міністра запитали, чи є у України "червоні лінії" щодо питання покарання Росії за війну – оскільки дуже ймовірно, що Україну під час мирних переговорів будуть схиляти до поступок і щодо спецтрибуналу, який створюється під егідою Ради Європи, і щодо репарацій.

"Тут я маю для вас дуже чітку відповідь: притягнення агресора до відповідальності є неодмінним елементом сталого, гідного миру для України. Це – тверда позиція і для України, і для наших європейських партнерів", – наголосив Сибіга.

"Неможливість уникнення відповідальності російським агресором, притягнення агресора до відповідальності, у тому числі компенсація шкоди, завданої Україні, нашим громадянам і юридичним особам – це невіддільна, обов'язкова складова майбутнього миру", – сказав він.

Сибіга зазначив, що завершується робота над імплементаційною угодою щодо створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

"Угода практично готова, її треба схвалити на Раді міністрів країн Ради Європи. Там триває дискусія щодо практичних деталей – сума внесків, кількість країн, які повинні ратифікувати, щоб ця конструкція набула чинності", – зазначив він.

Також йде робота над розширенням кількості учасників угоди про трибунал, над приміщення для роботи трибуналу в Нідерландах.

"Компенсаційна комісія, що присуджує репарації постраждалим від агресії РФ – тут дуже би хотілося отримати перші внески, щоб ця інфраструктура не була абстрактною і невідворотність покарання була очевидною. Агресор повинен відчувати цю невідворотність", – наголосив Сибіга.

"Також я дуже обережно – бо тут складно визначати часові рамки – ставлю завдання, щоби протягом року перші 25 країн ратифікували угоду про Компенсаційну комісію і вона набула чинності", – додав він.

Нагадаємо, до Реєстру збитків від російської агресії надійшло вже 100 тисяч заяв.

Читайте повний текст інтерв’ю з Сибігою про мирні переговори, плани щодо НАТО і ЄС та конфлікт з Орбаном.







