Сибига: наказание РФ и Путина не может быть предметом компромисса в переговорах

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вопрос привлечения России к ответственности за агрессию против Украины и совершенные преступления не может быть предметом для компромиссов в переговорах о завершении войны.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Министра спросили, есть ли у Украины "красные линии" в вопросах наказания России за войну – поскольку очень вероятно, что Украину во время мирных переговоров будут склонять к уступкам и по спецтрибуналу, который создается под эгидой Совета Европы, и по репарациям.

"Здесь я имею для вас очень четкий ответ: привлечение агрессора к ответственности является обязательным элементом устойчивого, достойного мира для Украины. Это – твердая позиция и для Украины, и для наших европейских партнеров", – подчеркнул Сибига.

"Невозможность избежания ответственности российским агрессором, привлечение агрессора к ответственности, в том числе компенсация ущерба, причиненного Украине, нашим гражданам и юридическим лицам – это неотъемлемая, обязательная составляющая будущего мира", – сказал он.

Сибига отметил, что завершается работа над имплементационным соглашением о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.

"Соглашение практически готово, его нужно одобрить на Совете министров стран Совета Европы. Там идет дискуссия относительно практических деталей – сумма взносов, количество стран, которые должны ратифицировать, чтобы эта конструкция вступила в силу", – отметил он.

Также идет работа над расширением количества участников соглашения о трибунале, над помещением для работы трибунала в Нидерландах.

"Компенсационная комиссия, присуждающая репарации пострадавшим от агрессии РФ – здесь очень бы хотелось получить первые взносы, чтобы эта инфраструктура не была абстрактной и неотвратимость наказания была очевидной. Агрессор должен чувствовать эту неотвратимость", – подчеркнул Сибига.

"Также я очень осторожно – потому что здесь сложно определять временные рамки – ставлю задачу, чтобы в течение года первые 25 стран ратифицировали соглашение о Компенсационной комиссии и оно вступило в силу", – добавил он.

Напомним, в Реестр убытков от российской агрессии поступило уже 100 тысяч заявлений.

Читайте полный текст интервью с Сибигой о мирных переговорах, планах по НАТО и ЕС и конфликте с Орбаном.