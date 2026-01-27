Україна очікує на додаткові літаки Mirage від Франції та ракети до різних систем – Федоров

Україна очікує на додаткові літаки Mirage 2000-5 від Франції та ракети до різних систем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своїх соцмережах заявив міністр оборони Михайло Федоров після розмови з французькою колегою Катрін Вотрен.

Федоров зазначив, що серед питань обговорення були додаткові Mirage для України.

"Очікуємо на додаткове постачання літаків – це суттєве підсилення наших спроможностей у повітрі", – написав він, не наводячи інших деталей.

Також він зазначив, що Україна розраховує на постачання Францією ракет-перехоплювачів для систем ППО SAMP/T і Crotale та далекобійних засобів.

"Вдячний за готовність уже найближчим часом передати додаткові ракети французького виробництва", – зазначив Федоров.

Окрім того, Федоров у розмові подякував Франції за принципову позицію щодо протидії "тіньовому флоту" РФ.

"Подякував за багаторічну, послідовну співпрацю та сильний внесок Франції в розвиток наших протиповітряних й авіаційних спроможностей. Це партнерство, яке вже працює на захист українського неба", – зазначив міністр.

Нагадаємо, у жовтні президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв передати Україні більше Mirage. На той час, наскільки відомо, Україна вже мала у розпорядженні три літаки з обіцяних шести, один з них було втрачено. Перші літаки Україна отримала майже рік тому, у лютому 2025 року.

У листопаді Україна і Франція підписали документ, що передбачає закупівлю для України до 100 французьких винищувачів Rafale, а також засобів ППО та дронів французького виробництва.