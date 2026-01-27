Укр Рус Eng

Україна очікує на додаткові літаки Mirage від Франції та ракети до різних систем – Федоров

Новини — Вівторок, 27 січня 2026, 21:58 — Марія Ємець

Україна очікує на додаткові літаки Mirage 2000-5 від Франції та ракети до різних систем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своїх соцмережах заявив міністр оборони Михайло Федоров після розмови з французькою колегою Катрін Вотрен. 

Федоров зазначив, що серед питань обговорення були додаткові Mirage для України. 

"Очікуємо на додаткове постачання літаків – це суттєве підсилення наших спроможностей у повітрі", – написав він, не наводячи інших деталей.

Також він зазначив, що Україна розраховує на постачання Францією ракет-перехоплювачів для систем ППО SAMP/T і Crotale та далекобійних засобів. 

"Вдячний за готовність уже найближчим часом передати додаткові ракети французького виробництва", – зазначив Федоров. 

Окрім того, Федоров у розмові подякував Франції за принципову позицію щодо протидії "тіньовому флоту" РФ. 

"Подякував за багаторічну, послідовну співпрацю та сильний внесок Франції в розвиток наших протиповітряних й авіаційних спроможностей. Це партнерство, яке вже працює на захист українського неба", – зазначив міністр. 

Нагадаємо, у жовтні президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв передати Україні більше MirageНа той час, наскільки відомо, Україна вже мала у розпорядженні три літаки з обіцяних шести, один з них було втрачено. Перші літаки Україна отримала майже рік тому, у лютому 2025 року. 

У листопаді Україна і Франція підписали документ, що передбачає закупівлю для України до 100 французьких винищувачів Rafale, а також засобів ППО та дронів французького виробництва.

