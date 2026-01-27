Украина ожидает дополнительные самолеты Mirage от Франции и ракеты к различным системам – Федоров

Украина ожидает от Франции дополнительные самолеты Mirage 2000-5 и ракеты к различным системам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своих соцсетях заявил министр обороны Михаил Федоров после разговора с французской коллегой Катрин Вотрен.

Федоров отметил, что среди вопросов обсуждения были дополнительные Mirage для Украины.

"Ожидаем дополнительной поставки самолетов – это существенное усиление наших возможностей в воздухе", – написал он, не приводя других деталей.

Также он отметил, что Украина рассчитывает на поставку Францией ракет-перехватчиков для систем ПВО SAMP/T и Crotale и дальнобойных средств.

"Благодарен за готовность уже в ближайшее время передать дополнительные ракеты французского производства", – отметил Федоров.

Кроме того, Федоров в разговоре поблагодарил Францию за принципиальную позицию по противодействию "теневому флоту" РФ.

"Поблагодарил за многолетнее, последовательное сотрудничество и сильный вклад Франции в развитие наших противовоздушных и авиационных возможностей. Это партнерство, которое уже работает на защиту украинского неба", – отметил министр.

Напомним, в октябре президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал передать Украине больше Mirage. На то время, насколько известно, Украина уже располагала тремя самолетами из обещанных шести, один из них был утрачен. Первые самолеты Украина получила почти год назад, в феврале 2025 года.

В ноябре Украина и Франция подписали документ, предусматривающий закупку для Украины до 100 французских истребителей Rafale, а также средств ПВО и дронов французского производства.