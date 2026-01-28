Маск накинувся на Сікорського, який закликав його зупинити використання Starlink Росією

Мільярдер Ілон Маск різко відреагував на заклик міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського звернути увагу на використання терміналів Starlink у російських БпЛА, назвавши його "недоумком".

Відповідь міністру він написав у своїй мережі X, повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС Польщі напередодні закликав мільярдера зупинити використання армією Росії Starlink для ударів по українських містах, завдяки чому російські дрони стали стійкими до впливу РЕБ. Сікорський тоді написав, що отримання прибутку від воєнних злочинів може зашкодити бізнесу Маска.

У відповідь на це бізнесмен назвав міністра "слинявим недоумком" та зазначив, що Starlink є критично важливим для української армії.

"Цей слинявий недоумок навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військового зв'язку України", – написав Маск.

Нагадаємо, у минулому Ілон Маск визнав, що заблокував українським військовим Starlink, аби відвернути атаку на російські військові кораблі біля берегів Криму.

У Сенаті США тоді ініціювали розслідування з цього приводу.