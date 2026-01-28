Маск набросился на Сикорского, который призвал его остановить использование Starlink Россией

Миллиардер Илон Маск резко отреагировал на призыв министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского обратить внимание на использование терминалов Starlink в российских БПЛА, назвав его "недоумком".

Ответ министру он написал в своей сети X, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Польши накануне призвал миллиардера прекратить использование армией России Starlink для ударов по украинским городам, благодаря чему российские дроны стали устойчивыми к воздействию РЭБ. Сикорский тогда написал, что получение прибыли от военных преступлений может навредить бизнесу Маска.

В ответ на это бизнесмен назвал министра "слюнявым недоумком" и отметил, что Starlink является критически важным для украинской армии.

"Этот слюнявый недоумок даже не осознает, что Starlink является основой военной связи Украины", – написал Маск.

Напомним, в прошлом Илон Маск признал, что заблокировал украинским военным Starlink, чтобы отвлечь внимание от атаки на российские военные корабли у берегов Крыма.

В Сенате США тогда инициировали расследование по этому поводу.