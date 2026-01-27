Укр Рус Eng

Глава МЗС Польщі закликав Маска відреагувати на використання Росією Starlink для ударів по Україні

Новини — Вівторок, 27 січня 2026, 21:24 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав мільярдера Ілона Маска звернути увагу на наростаючу практику використання терміналів Starlink у російських БпЛА, що застосовуються проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", свій заклик до Маска він опублікував в X.

Сікорський прокоментував публікацію Інституту вивчення війни про те, що росіяни почали все частіше використовувати Starlink на своїх дронах типу БМ-35; також це почали практикувати з "Шахедами". Завдяки цьому безпілотники можуть залітати набагато далі у тил, ніж раніше, і стали стійкими до впливу РЕБ. 

"Агов, серйозний хлопче Ілоне Маск, чому ви не зупиняєте використання росіянами "Старлінків" для ударів по українських містах? Заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити вашому бренду", – написав Сікорський, тегнувши Маска. 

Як відомо, Starlink від початку повномасштабної війни відіграє надзвичайно важливу роль як засіб зв’язку для українських військових. 

Нагадаємо, у минулому Ілон Маск визнав, що заблокував українським військовим Starlink, аби відвернути атаку на російські військові кораблі біля берегів Криму.

У Сенаті США тоді ініціювали розслідування з цього приводу. 


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Війна з РФ
Реклама: