Глава МЗС Польщі закликав Маска відреагувати на використання Росією Starlink для ударів по Україні
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав мільярдера Ілона Маска звернути увагу на наростаючу практику використання терміналів Starlink у російських БпЛА, що застосовуються проти України.
Як повідомляє "Європейська правда", свій заклик до Маска він опублікував в X.
Сікорський прокоментував публікацію Інституту вивчення війни про те, що росіяни почали все частіше використовувати Starlink на своїх дронах типу БМ-35; також це почали практикувати з "Шахедами". Завдяки цьому безпілотники можуть залітати набагато далі у тил, ніж раніше, і стали стійкими до впливу РЕБ.
"Агов, серйозний хлопче Ілоне Маск, чому ви не зупиняєте використання росіянами "Старлінків" для ударів по українських містах? Заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити вашому бренду", – написав Сікорський, тегнувши Маска.
Hey, big man, @elonmusk, why don't you stop the Russians from using Starlinks to target Ukrainian cities.– Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 27, 2026
Making money on war crimes may damage your brand. https://t.co/dGO6xdFagL
Як відомо, Starlink від початку повномасштабної війни відіграє надзвичайно важливу роль як засіб зв’язку для українських військових.
Нагадаємо, у минулому Ілон Маск визнав, що заблокував українським військовим Starlink, аби відвернути атаку на російські військові кораблі біля берегів Криму.
У Сенаті США тоді ініціювали розслідування з цього приводу.