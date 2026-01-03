7 січня Зеленського чекають на Кіпрі, що починає головування у Раді ЄС

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь в урочистій церемонії відкриття головування Кіпру у Раді ЄС (1 січня – 30 червня 2026 року), яка відбудеться 7 січня у столиці Кіпру Нікосії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у кіпрському головуванні.

На Кіпрі очікують на візит Зеленського в Нікосію 7 січня.

"На президента Зеленського чекають у Нікосії 7 січня на церемонії відкриття нашого головування", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він нагадав, що президент Зеленський мав розмову з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом 1 січня, у день початку головування Республіки Кіпр у Раді ЄС.

Після розмови президент Кіпру повідомив, що президент України "відвідає церемонію відкриття головування Кіпру у Раді ЄС у 2026 році, яка відбудеться у Нікосії 7 січня".

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з кіпрським колегою Константіносом Комбосом, обговоривши із ним початок головування Кіпру в Раді ЄС.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс раніше пообіцяв, що його країна зробить підтримку України пріоритетом свого головування.

Читайте детальну статтю про те, чого чекати Україні від головування в ЄС Кіпру у 2026 році.