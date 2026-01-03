7 января Зеленского ждут на Кипре, который начинает председательство в Совете ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение принять участие в торжественной церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС (1 января – 30 июня 2026 года), которая состоится 7 января в столице Кипра Никосии.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили в кипрском председательстве.



На Кипре ожидают визит Зеленского в Никосию 7 января.



"Президента Зеленского ждут в Никосии 7 января на церемонии открытия нашего председательства", – заявил собеседник "ЕвроПравды".



Он напомнил, что президент Зеленский провел разговор с президентом Кипра Никосом Христодулидисом 1 января, в день начала председательства Республики Кипр в Совете ЕС.



После разговора президент Кипра сообщил, что президент Украины "посетит церемонию открытия председательства Кипра в Совете ЕС в 2026 году, которая состоится в Никосии 7 января".



Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с кипрским коллегой Константиносом Комбосом, обсудив с ним начало председательства Кипра в Совете ЕС.



Президент Кипра Никос Христодулидис ранее пообещал, что его страна сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства.



Читайте подробную статью о том, чего ожидать Украине от председательства в ЕС Кипра в 2026 году.