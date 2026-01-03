7 января Зеленского ждут на Кипре, который начинает председательство в Совете ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение принять участие в торжественной церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС (1 января – 30 июня 2026 года), которая состоится 7 января в столице Кипра Никосии.
Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили в кипрском председательстве.
На Кипре ожидают визит Зеленского в Никосию 7 января.
"Президента Зеленского ждут в Никосии 7 января на церемонии открытия нашего председательства", – заявил собеседник "ЕвроПравды".
Он напомнил, что президент Зеленский провел разговор с президентом Кипра Никосом Христодулидисом 1 января, в день начала председательства Республики Кипр в Совете ЕС.
После разговора президент Кипра сообщил, что президент Украины "посетит церемонию открытия председательства Кипра в Совете ЕС в 2026 году, которая состоится в Никосии 7 января".
Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с кипрским коллегой Константиносом Комбосом, обсудив с ним начало председательства Кипра в Совете ЕС.
Президент Кипра Никос Христодулидис ранее пообещал, что его страна сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства.
