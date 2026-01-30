Федоров: Україна і Польщі разом модернізують МіГ-29, які передасть польська сторона
Україна та Польща поглиблюють співпрацю в оборонній сфері, зокрема у питанні посилення Повітряних сил і спільно працюватимуть над модернізацією винищувачів МіГ-29, які польська сторона планує передати.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у п’ятницю, пише "Європейська правда".
Федоров провів розмову з міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, під час якої обговорили посилення української ППО.
За словами Федорова, питання передачі літаків, які є критично важливими для захисту українського неба, стало однією з тем обговорення. Варшава вже передавала такі винищувачі у 2023 році.
"Окремо обговорили передання Україні літаків МіГ-29 – важливий складник для захисту нашого неба… Спільно працюватимемо над їх модернізацією для підвищення ефективності й ураження ворожих цілей", – написав Федоров.
Зі свого боку, наголосив міністр, українська сторона готова поділитися рішеннями у сфері протидії "Шахедам". "Дані з поля бою та наш практичний досвід можуть бути корисними для посилення спроможностей польського війська", – зауважив Федоров.
У середині січня заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що польський уряд ухвалив рішення про передачу Україні до дев'яти винищувачів МіГ-29, проте технічні переговори про це все ще тривають.
Варшава заявляла, що готова до передачі винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до деяких ракетних та безпілотних технологій.