Федоров: Україна і Польщі разом модернізують МіГ-29, які передасть польська сторона

Україна та Польща поглиблюють співпрацю в оборонній сфері, зокрема у питанні посилення Повітряних сил і спільно працюватимуть над модернізацією винищувачів МіГ-29, які польська сторона планує передати.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Федоров провів розмову з міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, під час якої обговорили посилення української ППО.

За словами Федорова, питання передачі літаків, які є критично важливими для захисту українського неба, стало однією з тем обговорення. Варшава вже передавала такі винищувачі у 2023 році.

"Окремо обговорили передання Україні літаків МіГ-29 – важливий складник для захисту нашого неба… Спільно працюватимемо над їх модернізацією для підвищення ефективності й ураження ворожих цілей", – написав Федоров.

Зі свого боку, наголосив міністр, українська сторона готова поділитися рішеннями у сфері протидії "Шахедам". "Дані з поля бою та наш практичний досвід можуть бути корисними для посилення спроможностей польського війська", – зауважив Федоров.

У середині січня заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що польський уряд ухвалив рішення про передачу Україні до дев'яти винищувачів МіГ-29, проте технічні переговори про це все ще тривають.

Варшава заявляла, що готова до передачі винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до деяких ракетних та безпілотних технологій.