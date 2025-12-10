Генштаб Польщі: переговори про передачу Україні винищувачів МіГ-29 тривають

У Генеральному штабі Збройних сил Польщі повідомили, що обговорюють з Україною передання винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до деяких ракетних та безпілотних технологій.

Про це польський Генштаб на своїй сторінці у соцмережі X, пише "Європейська правда".

Ввечері 9 грудня польський Генштаб повідомив, що потенційна передача Україні цих винищувачів пов'язана з тим, що "вони досягли кінця терміну експлуатації і не мають перспектив подальшої модернізації у Збройних силах Польщі".

Водночас у заяві наголосили: остаточне рішення ще не ухвалено.

"Передача винищувачів буде частиною політики союзників щодо підтримки України та забезпечення безпеки на східному фланзі НАТО. Завдання літаків МІГ-29, які виводяться з експлуатації, будуть виконувати літаки F-16 та FA-50", – зазначили у Генштабі Польщі.

Відтак у заяві наголосили, що у зв'язку з потенційною передачею літаків ведуться переговори з українською стороною про надання Польщі окремих технологій безпілотних літальних апаратів та ракет.

"Мета полягає не тільки в компенсації обладнання, а насамперед у придбанні та спільному розвитку нових оборонних і промислових можливостей", – додали у польському Генштабі.

Восени минулого року українська сторона неодноразово закликала Польщу передати їй винищувачі радянського зразка МіГ-29, але у Варшаві пояснювали, що не можуть зробити цього, аби не послабити власну оборону.

У березні 2025 колишній президент Польщі Анджей Дуда заявив, що міг би розглянути можливість передачі Україні МіГ-29, якщо отримає від союзників адекватну заміну.

У травні керівник посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив, що передача МіГ-29 Україні цілком можлива й відповідні переговори тривають.