Ердоган каже, що Туреччина готова бути посередником між США та Іраном

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою Масудом Пезешкіаном, після чого Анкара заявила про готовність до посередницької ролі між Іраном та США.

Про це повідомили у службі комунікацій турецького президента, пише "Європейська правда".

Головною темою переговорів стали двосторонні відносини між країнами, а також зростання військової напруженості в регіоні.

Під час розмови президент Ердоган наголосив, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника між Іраном та США задля зниження напруженості та розв'язання наявних проблем.

Турецький лідер підкреслив важливість дипломатичних зусиль для стабілізації ситуації.

Окрім того, Ердоган повідомив, що сьогодні прийме міністра закордонних справ Ірану, який перебуває з візитом у Туреччині.

Нагадаємо, 28 січня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.

За даними NYT, Трамп розглядає варіанти атаки на Іран, серед яких – рейд спецпризначенців на ядерні об’єкти країни для їхнього знищення.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп отримав численні звіти від американської розвідки про те, що режим в Ірані перебуває в найслабшій позиції з часів революції 1979 року.