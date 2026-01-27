ЗМІ: розвідка США доповіла Трампу, що режим в Ірані перебуває в найслабшому стані 

Президент США Дональд Трамп отримав численні звіти від американської розвідки про те, що режим в Ірані перебуває в найслабшій позиції з часів революції 1979 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

Згідно з повідомленнями розвідки США, протести, що спалахнули наприкінці минулого року, похитнули деякі елементи іранського уряду. Демонстрації поширилися на ті райони країни, які, на думку офіційних осіб, були оплотом підтримки верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Хоча протести вдалося придушити, іранський режим залишається у скрутному становищі. Розвідувальні звіти США неодноразово підкреслювали, що економіка Ірану слабка.

Економічні труднощі і спровокували масові протести наприкінці грудня. Іранські посадовці вдалися до жорстких репресій, що ще більше відчужило широкі верстви населення від підтримки влади.

Зараз американські військові нарощують свої сили в регіоні, але незрозуміло, які кроки може розглядати адміністрація Дональда Трампа.

Станом на понеділок, 26 січня, авіаносець "Авраам Лінкольн" у супроводі трьох військових кораблів, оснащених ракетами Tomahawk, увійшов до зони відповідальності Центрального командування США у західній частині Індійського океану. За словами військових, якщо Білий дім накаже завдати удару по Ірану, авіаносець буде здатен атакувати країну протягом одного-двох днів.

Президент США раніше попереджав, що може завдати удару по Ірану через посилення репресії уряду проти протестувальників. Однак його радники розділилися в думках щодо переваг ударів, особливо якщо йдеться про "символічні" атаки по урядових елементах, причетних до репресій.

У січні, після загострення протестів в Ірані, Трамп підтримав іранське населення та заявив, що "допомога вже на підході".

Водночас ЗМІ повідомили, що американський лідер хотів, щоб будь-які військові дії США в Ірані завдали "швидкого і рішучого" удару по владі в Тегерані, однак його радники не змогли гарантувати, що режим швидко впаде після американського втручання.

Крім того, публічно американський президент сказав, що його запевнили у тому, що в охопленому протестами Ірані нібито припинились страти і вбивства.