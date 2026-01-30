Эрдоган заявляет, что Турция готова быть посредником между США и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, после чего Анкара заявила о готовности к посреднической роли между Ираном и США.

Об этом сообщили в службе коммуникаций турецкого президента, пишет "Европейская правда".

Главной темой переговоров стали двусторонние отношения между странами, а также рост военной напряженности в регионе.

Во время разговора президент Эрдоган подчеркнул, что Турция готова взять на себя роль посредника между Ираном и США для снижения напряженности и решения существующих проблем.

Турецкий лидер подчеркнул важность дипломатических усилий для стабилизации ситуации.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что сегодня примет министра иностранных дел Ирана, который находится с визитом в Турции.

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.

По данным NYT, Трамп рассматривает варианты атаки на Иран, среди которых – рейд спецназа на ядерные объекты страны для их уничтожения.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп получил многочисленные отчеты от американской разведки о том, что режим в Иране находится в самой слабой позиции со времен революции 1979 года.