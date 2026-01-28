Трамп висунув ультиматум Ірану на тлі наближення "величезної армади" США

Президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

За словами Трампа, авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" (USS Abraham Lincoln) уже перебуває на шляху до регіону. Він підкреслив, що цей флот за своєю потужністю значно перевищує сили, які раніше були розгорнуті США біля берегів Венесуели.

"Величезна армада прямує до Ірану. Вона рухається швидко, з великою силою, ентузіазмом і цілеспрямованістю… Як і у випадку з Венесуелою, він готовий, бажає і здатний швидко виконати свою місію, зі швидкістю і насильством, якщо це буде необхідно", – написав Трамп.

Він додав, що головною вимогою Вашингтона залишається відмова Тегерана від ядерних амбіцій. Президент США закликав іранську владу укласти "справедливу угоду", яка б гарантувала відсутність ядерної зброї.

"Як я вже казав Ірану раніше, укладіть угоду! Вони цього не зробили, і відбулася операція "Опівнічний молот", яка призвела до значних руйнувань в Ірані. Наступний удар буде набагато гіршим! Не допустіть, щоб це повторилося", – написав президент США.

Напередодні стало відомо, що авіаносна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем USS Abraham Lincoln прибула в акваторію Індійського океану, увійшовши до зони відповідальності Центрального командування США (CENTCOM).

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп отримав численні звіти від американської розвідки про те, що режим в Ірані перебуває в найслабшій позиції з часів революції 1979 року.