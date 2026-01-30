Більше десятка євродепутатів не задекларували, що заробили за межами Європарламенту

Більше десятка депутатів Європарламенту лише частково виконали свої зобов’язання щодо декларування доходів, які вони отримали за діяльність за межами Європарламенту.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

14 депутатів Європарламенту у своїх деклараціях вказали, що мали деякий інший дохід, окрім депутатських гонорарів, але не вказали суми.

За правилами, євродепутати мають декларувати будь-які додаткові заробітки на суму понад 5000 євро на рік та вказувати суми й періодичність отримання доходу. Місячна заробітна плата євродепутатів після оподаткування складає 8088 євро на місяць.

Politico отримали від неурядової організації Transparency International імена депутатів, які не виконали цю вимогу.

У списку опинився ультраправий депутат від Іспанії Альвізе Перес. У декларації він вказав, що точні суми доходів від його інфлюенсерської діяльності будуть вказані наприкінці року, але цього так і не відбулося. Відомо, що в останні місяці перед обранням він заробляв 20 тисяч євро на місяць.

У команді депутата прокоментували, що він декларує усі доходи згідно з правилами.

Також у списку – італійський депутат Маріо Мантовані з групи "Європейські консерватори і реформісти" та польський євродепутат з "ЄНП", юрист Міхал Ваврикевич. Ваврикевич стверджує, що так сталося через помилку людини, яка консультувала його щодо цього питання.

Такі ж пояснення надала ультраправа євродепутатка від Чехії Яна Нагйова.

Деякі євродепутати надали інформацію про додаткові заробітки після запиту видання. Так, Сивілла Берг від Німеччини, яка є письменницею і драматургинею, повідомила, що діяльністю поза парламентом заробляє 120 тисяч на рік.

Лена Шиллінг від "Зелених" пояснила, що не вказала деталі додаткового заробітку, тому що її гонорар за видану у 2024 році книгу менший порогу у 5000 євро.

Іспанський євродепутат Естебан Гонсалес Понс від "ЄНП" сказав, що зможе порахувати усі свої роялті за видану книгу не раніше травня цього року.

Не відповіли на запити Politico Доменіко Лукано від "Лівих", фінські депутати Катрі Кулмуні з Renew Europe і Пекка Товері з "ЄНП".

Французький депутат Франсуа Кальфон від соціал-демократів прокоментував, що не мав доходів поза роботою у Європарламенті. У його декларації за 2024 рік було вказано, що він ще не знає суми дивідендів за 2024 рік.

Естонський депутат з "ЄНП" Ріхо Террас відповів, що усе задекларував. Елізабет Гроссман від соціал-демократів прокоментувала, що вже не читає лекцій, відколи працює євродепутаткою, і забула оновити дані.

Словенський депутат Владімір Пребіліч, який у групі "Зелених", сказав, що скоротив викладацьку діяльність в університеті, відколи був обраний, і його дохід не сягає порогу у 5000 євро.

