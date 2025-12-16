Європарламент не став знімати імунітет євродепутатки, пов'язаної з корупційним скандалом

Євродепутатка Елізабетта Гуальміні, яка перебуває під слідством у зв'язку з корупційним скандалом "Катаргейт", не втратить свій парламентський імунітет після того, як Європейський парламент проголосував проти цього рішення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Відмова Європарламенту зняти імунітет означає, що бельгійській владі буде складніше проводити певні частини розслідування щодо Елізабетти Гуальміні, такі як допит, обшук її будинку або притягнення її до суду.

Правоцентристська Європейська народна партія та ліберальна партія Renew підтримали групу соціалістів і демократів (S&D) Гуальміні в голосуванні за збереження її імунітету.

Однак парламент підтримав прохання про позбавлення імунітету другої італійської соціалістки-євродепутатки, Алессандри Моретті.

S&D хотіла, щоб законодавчий орган зберіг обидва імунітети, аргументуючи це тим, що передбачувані правопорушення, про які заявляють бельгійські прокурори, не відповідають рівню доказів, наданих у проханні про позбавлення імунітету.

Гуальміні звинувачують у тому, що вона отримала допомогу від інших підозрюваних у справі "Катаргейту", щоб отримати посаду заступника голови групи S&D і використовувати її для маніпулювання дискусіями та рішеннями щодо Катару всередині групи.

Моретті розслідується за підозрою в отриманні вигоди в обмін на позитивні висловлювання про Катар.

Обидві депутатки Європарламенту заперечують порушення.

Скандал з "Катаргейтом" вибухнув у грудні 2022 року, коли під час поліцейських обшуків у Брюсселі було виявлено 1,5 мільйона євро готівкою в будинках депутатки Європарламенту від Греції Єви Кайлі та колишнього італійського євродепутата П'єра Антоніо Панцері.

На початку цього року колишній євродепутатці висунули звинувачення у справі про топкорупцію у Європарламенті.

"ЄвроПравда" детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топхабарництва у Європарламенті.