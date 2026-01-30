Более десятка евродепутатов не задекларировали, что заработали за пределами Европарламента

Более десятка депутатов Европарламента лишь частично выполнили свои обязательства по декларированию доходов, которые они получили за деятельность за пределами Европарламента.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

14 депутатов Европарламента в своих декларациях указали, что имели некоторый другой доход, кроме депутатских гонораров, но не указали суммы.

По правилам, евродепутаты должны декларировать любые дополнительные заработки на сумму более 5000 евро в год и указывать суммы и периодичность получения дохода. Месячная заработная плата евродепутатов после налогообложения составляет 8088 евро в месяц.

Politico получили от неправительственной организации Transparency International имена депутатов, которые не выполнили это требование.

В списке оказался ультраправый депутат от Испании Альвизе Перес. В декларации он указал, что точные суммы доходов от его инфлюенсерской деятельности будут указаны в конце года, но этого так и не произошло. Известно, что в последние месяцы перед избранием он зарабатывал 20 тысяч евро в месяц.

В команде депутата прокомментировали, что он декларирует все доходы согласно правилам.

Также в списке – итальянский депутат Марио Мантовани из группы "Европейские консерваторы и реформисты" и польский евродепутат из "ЕНП", юрист Михал Ваврикевич. Ваврикевич утверждает, что так произошло из-за ошибки ассистента, который консультировал его по этому вопросу.

Такие же объяснения предоставила ультраправая евродепутат от Чехии Яна Нагйова.

Некоторые евродепутаты предоставили информацию о дополнительных заработках после запроса издания. Так, Сивилла Берг от Германии, которая является писательницей и драматургом, сообщила, что деятельностью вне парламента зарабатывает 120 тысяч в год.

Лена Шиллинг от "Зеленых" объяснила, что не указала детали дополнительного заработка, потому что ее гонорар за изданную в 2024 году книгу меньше порога в 5000 евро.

Испанский евродепутат Эстебан Гонсалес Понс от "ЕНП" сказал, что сможет посчитать все свои роялти за изданную книгу не раньше мая этого года.

Не ответили на запросы Politico Доменико Лукано от "Левых", финские депутаты Катри Кулмуни из Renew Europe и Пекка Товери из "ЕНП".

Французский депутат Франсуа Кальфон от социал-демократов прокомментировал, что не имел доходов вне работы в Европарламенте. В его декларации за 2024 год было указано, что он еще не знает суммы дивидендов за 2024 год.

Эстонский депутат из "ЕНП" Рихо Террас ответил, что все задекларировал. Элизабет Гроссман от социал-демократов прокомментировала, что уже не читает лекций с тех пор, как работает евродепутатом, и забыла обновить данные.

Словенский депутат Владимир Пребилич, который в группе "Зеленых", сказал, что сократил преподавательскую деятельность в университете, с тех пор как был избран, и его доход не достигает порога в 5000 евро.

