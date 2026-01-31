Міністр енергетики Молдови розповів, що спричинило відключення енергетики в країні

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту розповів, що спричинило відключення енергетики в країні, а також – як довго чекати на відновлення.

Про це він повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

Жунгієту запевнив населення Молдови, що подача електроенергії відновиться через годину, максимум, дві.

Він повідомив, що через втрату частини ліній електропередачі на території України спрацювала автоматична система захисту, яка призвела до часткового відключення електропостачання в Молдові.

"Це призвело до зниження частоти в національній енергетичній системі Молдови до 48 Гц, що спровокувало спрацювання автоматичної системи захисту електричних мереж і частковий блекаут на території країни", – пояснив міністр.

За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, 31 січня о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України.

Як писали, внаслідок інциденту, у Молдові постраждали щонайменше Кишинів і передмістя, а також Тараклія, Кагул, Аненій Ной.