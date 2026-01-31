Министр энергетики Молдовы рассказал, что вызвало отключение энергетики в стране

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету рассказал, что вызвало отключение энергетики в стране, а также – как долго ждать восстановления.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Жунгиету заверил население Молдовы, что подача электроэнергии возобновится через час, максимум, два.

Он сообщил, что из-за потери части линий электропередачи на территории Украины сработала автоматическая система защиты, которая привела к частичному отключению электроснабжения в Молдове.

"Это привело к снижению частоты в национальной энергетической системе Молдовы до 48 Гц, что спровоцировало срабатывание автоматической системы защиты электрических сетей и частичный блэкаут на территории страны", – пояснил министр.

По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, 31 января в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и центральной частями Украины.

Как писали, в результате инцидента в Молдове пострадали по меньшей мере Кишинев и пригород, а также Тараклия, Кагул, Анений Ной.