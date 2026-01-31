Шмигаль пояснив причини масштабного блекауту в Україні та Молдові

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль розповів, що спричинило різкий та масштабний блекаут в Україні, внаслідок якого постраждала й Молдова.

Про це він заявив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

За даними Шмигаля, о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України.

Це, за його словами, спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.

Як писали, внаслідок інциденту, у Молдові постраждали щонайменше Кишинів і передмістя, а також Тараклія, Кагул, Аненій Ной.

Зауважимо, про це стало відомо одночасно із інформацією про те, що у Києві через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

У КМДА розповіли, що у Києві, як і в багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання. Також інформують про зникнення водопостачання та опалення в деяких районах столиці.