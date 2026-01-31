На кордоні України та Молдови призупинено пропуск транспорту

На кордоні між Україною та Молдовою тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів.

Про це повідомила Державна митна служба України, пише "Європейська правда".

За даними митників, це відбувається внаслідок виходу з ладу центральних баз даних митних органів Молдови.

Нагадаємо, вранці 31 січня Міністерство енергетики Молдови заявило, що через серйозні проблеми в енергосистемі України на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС відбулося падіння напруги.

Внаслідок інциденту, у Молдові постраждали щонайменше Кишинів і передмістя, а також Тараклія, Кагул, Аненій Ной.

За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, 31 січня о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України.