На границе Украины и Молдовы приостановлен пропуск транспорта

На границе между Украиной и Молдовой временно не осуществляется пропуск транспортных средств и товаров.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, пишет "Европейская правда".

По данным таможенников, это происходит в результате выхода из строя центральных баз данных таможенных органов Молдовы.

Напомним, утром 31 января Министерство энергетики Молдовы заявило, что из-за серьезных проблем в энергосистеме Украины на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МДРЭС произошло падение напряжения.

В результате инцидента в Молдове пострадали по меньшей мере Кишинев и пригород, а также Тараклия, Кагул, Анений Ной.

По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, 31 января в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и центральной частями Украины.