Блекаут торкнувся ще одного міста в Молдові

Від відключення світла постраждало найбільше місто у північній частині Молдови – Бєльці.

Про це повідомив мер міста Олександр Петков, передає NewsMaker, пише "Європейська правда".

За даними Петкова, в Бєльцях частково відсутнє електропостачання в житлових багатоповерхових будинках.

Рятувальники визволяють людей, заблокованих у ліфтах. Міський електротранспорт відключений від контактної мережі, поки продовжують рух тролейбуси на автономному ходу.

Частина світлофорів у місті також знеструмлена, а в місті з'явилися затори на дорогах.

Нагадаємо, вранці 31 січня Міністерство енергетики Молдови заявило, що через серйозні проблеми в енергосистемі України на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС відбулося падіння напруги.

Внаслідок інциденту, у Молдові постраждали щонайменше Кишинів і передмістя, а також Тараклія, Кагул, Аненій Ной.

За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, 31 січня о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України.