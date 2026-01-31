Блэкаут коснулся еще одного города в Молдове

От отключения света больше всего пострадал крупнейший город в северной части Молдовы – Бельцы.

Об этом сообщил мэр города Александр Петков, передает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

По данным Петкова, в Бельцах частично отсутствует электроснабжение в жилых многоэтажных домах.

Спасатели освобождают людей, заблокированных в лифтах. Городской электротранспорт отключен от контактной сети, пока продолжают движение троллейбусы на автономном ходу.

Часть светофоров в городе также обесточена, а в городе появились пробки на дорогах.

Напомним, утром 31 января Министерство энергетики Молдовы заявило, что из-за серьезных проблем в энергосистеме Украины на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МДРЭС произошло падение напряжения.

В результате инцидента в Молдове пострадали по меньшей мере Кишинев и пригород, а также Тараклия, Кагул, Анений Ной.

По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, 31 января в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и центральной частями Украины.