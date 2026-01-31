У Молдові завершують відновлення електропостачання після масштабного збою

Відновлення електропостачання в Молдові знаходиться на фінальному етапі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

У південних районах країни всі лінії 110 кВ вже перезапущені, а електропідстанції та фідери 10 кВ повністю підключені.

На півночі та північному заході країни лінії 110 кВ також приведені в робочий стан, що дозволило подати напругу на фідери, які живлять об'єкти критично важливої інфраструктури.

У Кишиневі подача електрики відновлена частково, процес поетапного підключення споживачів триває.

Компанія Moldelectrica підкреслює, що всі диспетчерські служби, включаючи Національний диспетчерський центр, працюють у безперервному режимі. Ведеться постійна координація з районними операторами транспортних і розподільних мереж.

В установі уточнюють: підключення проводиться поступово і під суворим технічним контролем, щоб не допустити дисбалансу і зберегти стійкість енергосистеми.

Moldelectrica закликає громадян проявляти обережність, раціонально використовувати електроприлади і уникати надмірного навантаження на мережу.

Підприємство запевняє, що продовжує стежити за ситуацією і буде інформувати громадськість до повного відновлення електропостачання.

Частковий блекаут в Молдові стався через проблеми в енергомережах України. На лінії 400 кВ "Ісакча – Вулканешти – МДРЕС" зафіксували падіння напруги, що викликало аварійний збій в національній енергосистемі.

За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, 31 січня о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України.