В Молдове завершают восстановление электроснабжения после масштабного сбоя

Восстановление электроснабжения в Молдове находится на финальном этапе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

В южных районах страны все линии 110 кВ уже перезапущены, а электроподстанции и фидеры 10 кВ полностью подключены.

На севере и северо-западе страны линии 110 кВ также приведены в рабочее состояние, что позволило подать напряжение на фидеры, питающие объекты критически важной инфраструктуры.

В Кишиневе подача электричества восстановлена частично, процесс поэтапного подключения потребителей продолжается.

Компания Moldelectrica подчеркивает, что все диспетчерские службы, включая Национальный диспетчерский центр, работают в непрерывном режиме. Ведется постоянная координация с районными операторами транспортных и распределительных сетей.

В учреждении уточняют: подключение проводится постепенно и под строгим техническим контролем, чтобы не допустить дисбаланса и сохранить устойчивость энергосистемы.

Moldelectrica призывает граждан проявлять осторожность, рационально использовать электроприборы и избегать чрезмерной нагрузки на сеть.

Предприятие уверяет, что продолжает следить за ситуацией и будет информировать общественность до полного восстановления электроснабжения.

Частичный блэкаут в Молдове произошел из-за проблем в энергосетях Украины. На линии 400 кВ "Исакча – Вулканешти – МДРЭС" зафиксировали падение напряжения, что вызвало аварийный сбой в национальной энергосистеме.

По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, 31 января в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и центральной частями Украины.