Міністр оборони Німеччини: немає ознак того, що Росія серйозно прагне миру

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сумніви в тому, що правитель Росії Владімір Путін дійсно прагне миру.

Про це Пісторіус заявив медіагрупі RND, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами міністра, хоча президент США Дональд Трамп дав новий імпульс дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення миру, останні дії Москви, здається, говорять про інше.

"Наразі [...] я не бачу жодних ознак того, що Росія серйозно прагне миру", – сказав Пісторіус, зазначивши, що навіть під час нещодавніх переговорів під егідою США в Абу-Дабі Путін напав на Україну "таким чином, якого ще не бачили в цій війні".

Пісторіус також відкинув твердження Кремля про те, що його атаки ніколи не були спрямовані проти цивільного населення або цивільної інфраструктури, сказавши: "Це терор, спрямований виключно проти цивільного населення взимку при температурі мінус 20 градусів".

Міністр додав, що Путін не виявляє жодної готовності до компромісу.

Дональд Трамп 30 січня вчергове заявив, що бачить шанс на успіх переговорів для завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, у Кремлі підтвердили, що отримали від Трампа прохання про паузу в ударах по Україні і витримають її до 1 лютого. Трамп у своїй заяві казав, що просив про тиждень, але не згадав, з якої дати мав починатися відлік.

За словами президента України Володимира Зеленського, фактично "тиждень без ударів" по енергетиці почався у ніч на п’ятницю 30 січня.