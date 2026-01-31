Министр обороны Германии: нет признаков того, что Россия серьезно стремится к миру

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил сомнения в том, что правитель России Владимир Путин действительно стремится к миру.

Об этом Писториус заявил медиагруппе RND, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам министра, хотя президент США Дональд Трамп дал новый импульс дипломатическим усилиям, направленным на достижение мира, последние действия Москвы, кажется, говорят об обратном.

"На данный момент [...] я не вижу никаких признаков того, что Россия серьезно стремится к миру", – сказал Писториус, отметив, что даже во время недавних переговоров под эгидой США в Абу-Даби Путин напал на Украину "таким образом, которого еще не видели в этой войне".

Писториус также отверг утверждение Кремля о том, что его атаки никогда не были направлены против гражданского населения или гражданской инфраструктуры, сказав: "Это террор, направленный исключительно против гражданского населения зимой при температуре минус 20 градусов".

Министр добавил, что Путин не проявляет никакой готовности к компромиссу.

Дональд Трамп 30 января в очередной раз заявил, что видит шанс на успех переговоров для завершения российско-украинской войны.

Напомним, в Кремле подтвердили, что получили от Трампа просьбу о паузе в ударах по Украине и выдержат ее до 1 февраля. Трамп в своем заявлении говорил, что просил о неделе, но не упомянул, с какой даты должен был начинаться отсчет.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, фактически "неделя без ударов" по энергетике началась в ночь на пятницу 30 января.