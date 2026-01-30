Трамп про війну РФ проти України: гадаю, ми наближаємося до врегулювання

Президент США Дональд Трамп заявив, що ненависть між лідерами України і РФ все ускладнює, але він бачить шанс на успіх переговорів.

Про це він сказав під час підписання указів у Білому домі, передає "Європейська правда".

Трампа запитали про шанси на успіх переговорів України і РФ, якщо в них не будуть брати участь представники США.

"Шанс на успіх є", – заявив він.

"Я закінчив вісім воєн, але Зеленський і Путін ненавидять один одного і це все ускладнює. Але я думаю ми наближаємося до врегулювання", – сказав Трамп.

Він повторив свої заяви про велику кількість загиблих у війні і своє бажання закінчити вбивства.

"Гадаю, в нас є гарний шанс на угоду", – сказав Трамп.

1 лютого очікується новий раунд переговорів стосовно потенційної мирної угоди між РФ та Україною. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть туди, але участь США "ймовірна".

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив правителя Росії на тиждень поставити на паузу удари "по Києву та інших містах" з гуманітарних міркувань, і він нібито погодився. Сам Трамп не уточнював, коли мав початися відлік "тижня".

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що прямих домовленостей щодо припинення російських ударів по енергетиці з Москвою не було. Він додав, що якщо Росія продовжить обстрілювати Україну, зокрема знищувати її енергетику, то Київ буде діяти дзеркально – і також намагатиметься бити по об'єктах, які задіяні в обслуговуванні військової машини РФ.