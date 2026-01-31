У Молдові повідомили про стабілізацію мереж після часткового блекауту

Електропостачання магістральної мережі Молдови відновили до 15:40.

Про це повідомив міністр енергетики Дорін Жунгієту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Всі підстанції 110 кВ знову під напругою, національна енергосистема працює в штатному режимі. Оператори розподільних мереж продовжують підключення кінцевих споживачів – процес завершиться найближчим часом.

За словами міністра, в Кишиневі споживачів підключали поетапно – через відновлення живлення фідерів 10 кВ. Зараз електромережі працюють стабільно, без будь-яких обмежень щодо споживання.

"Енергоспоживання знаходиться в межах прогнозних значень, тому закупівля аварійної електроенергії не була потрібна", – уточнив Жунгієту.

Міністр також підкреслив важливість споруджуваних транскордонних ЛЕП з Румунією "Бєльці-Сучава", "Страшені–Гутінаш" і "Вулканешти–Кишинів" для енергетичної безпеки країни.

На завершення Жунгієту подякував операторам Румунії та України за оперативну допомогу і злагоджену роботу в кризовій ситуації.

Частковий блекаут в Молдові стався через проблеми в енергомережах України. На лінії 400 кВ "Ісакча – Вулканешти – МДРЕС" зафіксували падіння напруги, що викликало аварійний збій в національній енергосистемі.

За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, 31 січня о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України.