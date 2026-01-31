В Молдове сообщили о стабилизации сетей после частичного блэкаута

Электроснабжение магистральной сети Молдовы восстановили к 15:40.

Об этом сообщил министр энергетики Дорин Жунгиету, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Все подстанции 110 кВ снова под напряжением, национальная энергосистема работает в штатном режиме. Операторы распределительных сетей продолжают подключение конечных потребителей – процесс завершится в ближайшее время.

По словам министра, в Кишиневе потребителей подключали поэтапно – через восстановление питания фидеров 10 кВ. Сейчас электросети работают стабильно, без каких-либо ограничений по потреблению.

"Энергопотребление находится в пределах прогнозных значений, поэтому закупка аварийной электроэнергии не потребовалась", – уточнил Жунгиету.

Министр также подчеркнул важность строящихся трансграничных ЛЭП с Румынией "Бельцы-Сучава", "Страшены-Гутинаш" и "Вулкэнешты-Кишинев" для энергетической безопасности страны.

В заключение Жунгиету поблагодарил операторов Румынии и Украины за оперативную помощь и слаженную работу в кризисной ситуации.

Частичный блэкаут в Молдове произошел из-за проблем в энергосетях Украины. На линии 400 кВ "Исакча – Вулканешты – МДРЭС" зафиксировали падение напряжения, что вызвало аварийный сбой в национальной энергосистеме.

По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, 31 января в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и центральной частями Украины.