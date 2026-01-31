Проросійські сили Польщі проводять конгрес у маєтку Лохів, той обіцяє передати гроші Україні

У суботу в Польщі містечку Лохів проходить Конгрес національних економічних і самоуправлінських ініціатив KINGS, організований "Конфедерацією Польської Корони" Гжегожа Брауна, скандального політика, відомого своїми антиукраїнськими витівками – власник приміщення, де відбувається подія, вирішив передати Україні кошти за її проведення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rzeczpospolita.

Лохів – це невелике містечко, розташоване в долині Нижнього Бугу над річкою Лівець, на північному сході Мазовії, в якому проживає менше 7 тисяч осіб.

Кілька днів тому місцеві ЗМІ повідомили, що найближчої суботи в комплексі Arche Pałac і Folwark Łochów (палац "Архе" і маєток Лохів) відбудеться Конгрес національних економічних та самоуправлінських ініціатив KINGS, організований "Конфедерацією Польської Корони" Гжегожа Брауна.

Конгрес має "визначити напрямок і показати, як може виглядати держава, керована відповідально, суверенно та ефективно", – йдеться на сторінці події, в якій мають взяти участь понад 550 учасників.

За участь потрібно було заплатити – залежно від обсягу участі – від 150 злотих (ціна для студентів) до 5 тис. злотих (пакет "Меценат події").

Інформація про KINGS викликала лавину коментарів не тільки серед мешканців Лохова та околиць. Петицію з закликом до президента Владислава Гроховського та правління Arche S.A., а також Arche Pałac і Folwark Łochów про відмову надати приміщення Гжегожу Брауну підписали кілька тисяч осіб.

Компанія Arche S.A. є найбільшою польською мережею готелів з вітчизняним капіталом, що спеціалізується на збереженні історичних пам'яток. У заяві, опублікованій на своєму веб-сайті, вона пояснила, що щорічно обслуговує понад 5 тис. різних заходів MICE (конгреси, конференції, з'їзди, події тощо), але відповідно до закону не може проводити відбір організаторів або їх гостей, а лише перевіряти документи, необхідні для подання замовлення та укладення договору. Питання організації заходів завжди вирішують безпосередньо окремі готелі.

"Відповідним адресатом, що має повні повноваження для вирішення можливих питань, пов'язаних із вищезазначеним конгресом, є уповноважені державні органи, на рішення яких ми належним чином і швидко відреагуємо. Зі свого боку, ми повідомили про подію служби, відповідальні за безпеку", – йдеться в заяві.

Президент Arche Владислав Гроховський сказав, що така подія, як KINGS, є "паливом для екстремізму, нагнітання спіралі розбрату і радикалізму".

"Ми абсолютно не згодні з паном Брауном. Тому я вирішив, що весь дохід від цього заходу буде передано на допомогу Україні, яку ми дуже сильно підтримуємо з першого дня війни", – повідомив він.

Гроховський зазначив, однак, що "Конфедерація Польської Корони" є небезпечним рухом, і влада не повинна ігнорувати це, а рішуче втручатися, займати позицію і нейтралізувати такі ситуації", а не відсувати їх на другий план, бо такі дії тільки підсилюють їх.

У грудні партія Брауна, відомого проросійськими, антиукраїнськими та антисемітськими поглядами, вперше стала третьою за популярністю у Польщі.

