Пророссийские силы Польши проводят конгресс в имении Лохов, тот обещает передать деньги Украине

В субботу в польском городке Лохов проходит Конгресс национальных экономических и самоуправленческих инициатив KINGS, организованный "Конфедерацией Польской Короны" Гжегожа Брауна, скандального политика, известного своими антиукраинскими выходками – владелец помещения, где проходит мероприятие, решил передать Украине средства за его проведение.

Лохов – это небольшой городок, расположенный в долине Нижнего Буга над рекой Ливец, на северо-востоке Мазовии, в котором проживает менее 7 тысяч человек.

Несколько дней назад местные СМИ сообщили, что в ближайшую субботу в комплексе Arche Pałac и Folwark Łochów (дворец "Архе" и имение Лохов) состоится Конгресс национальных экономических и самоуправляемых инициатив KINGS, организованный "Конфедерацией Польской Короны" Гжегожа Брауна.

Конгресс должен "определить направление и показать, как может выглядеть государство, управляемое ответственно, суверенно и эффективно", – говорится на странице мероприятия, в котором должны принять участие более 550 участников.

За участие нужно было заплатить – в зависимости от объема участия – от 150 злотых (цена для студентов) до 5 тыс. злотых (пакет "Меценат события").

Информация о KINGS вызвала лавину комментариев не только среди жителей Лохова и окрестностей. Петицию с призывом к президенту Владиславу Гроховскому и правлению Arche S.A., а также Arche Pałac и Folwark Łochów об отказе предоставить помещение Гжегожу Брауну подписали несколько тысяч человек.

Компания Arche S.A. является крупнейшей польской сетью отелей с отечественным капиталом, специализирующейся на сохранении исторических памятников. В заявлении, опубликованном на своем веб-сайте, она пояснила, что ежегодно обслуживает более 5 тыс. различных мероприятий MICE (конгрессы, конференции, съезды, события и т.д.), но в соответствии с законом не может проводить отбор организаторов или их гостей, а только проверять документы, необходимые для подачи заказа и заключения договора. Вопросы организации мероприятий всегда решают непосредственно отдельные отели.

"Соответствующим адресатом, имеющим полные полномочия для решения возможных вопросов, связанных с вышеупомянутым конгрессом, являются уполномоченные государственные органы, на решения которых мы должным образом и быстро отреагируем. Со своей стороны, мы сообщили о событии службы, ответственные за безопасность", – говорится в заявлении.

Президент Arche Владислав Гроховский сказал, что такое событие, как KINGS, является "топливом для экстремизма, нагнетания спирали раздора и радикализма".

"Мы абсолютно не согласны с господином Брауном. Поэтому я решил, что весь доход от этого мероприятия будет передан на помощь Украине, которую мы очень сильно поддерживаем с первого дня войны", – сообщил он.

Гроховский отметил, однако, что "Конфедерация Польской Короны" является опасным движением, и власть не должна игнорировать это, а решительно вмешиваться, занимать позицию и нейтрализовывать такие ситуации", а не отодвигать их на второй план, потому что такие действия только усиливают их.

В декабре партия Брауна, известного пророссийскими, антиукраинскими и антисемитскими взглядами, впервые стала третьей по популярности в Польше.

