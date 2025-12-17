У Польщі партія депутата-українофоба вперше стала третьою за популярністю

Ультраправа партія "Конфедерація Польської Корони" скандального проросійського і антиукраїнського політика Гжегожа Брауна вперше опинилася на третьому місці в опитуванні серед виборців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Згідно з опитуванням Національної дослідницької групи Польщі, якби парламентські вибори до Сейму відбулися наступної неділі, за партію Гжегожа Брауна "Конфедерація Польської Корони" проголосували б 11,18% респондентів. Скандальна політсила вперше випередила "Конфедерацію" Славоміра Менцена та Кшиштофа Босака. За неї б проголосували 10,67%.

Першість в опитуванні отримала керівна партія "Громадянська платформа" чинного прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. За неї б проголосували 35,29%, що на 2,7 процентного пункту менше порівняно з листопадовим опитуванням.

Відразу за "Громадянською платформою" у рейтингу опинилася партія "Право і справедливість" ("ПіС"), яка отримала 31,21% голосів. Партія Ярослава Качинського відновлює свою підтримку порівняно з попереднім опитуванням.

У разі такого розподілу голосів "Громадянська платформа" отримала б 191 місце у Сеймі, "ПіС" – 178, "Конфедерація Польської Корони" – 48, а "Конфедерація" – 43. Такі результати забезпечили б правим політсилам більшість у нижній палаті парламенту Польщі.

Як повідомлялося, Глава МВС Польщі пригрозив заборонити ультраправу партію "Конфедерація Польської Корони" Гжегожа Брауна через його проросійські заяви.

Раніше генеральний прокурор Польщі подав до Європейського парламенту клопотання щодо зняття імунітету з Гжегожа Брауна після його висловлювань про концтабір Аушвіц.

Нагадаємо, також Браун відзначився тим, що намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині, спалив прапор ЄС у Катовіце навесні цього року та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.

13 листопада євродепутати проголосували за зняття недоторканності з Брауна.