Іспанія впевнена, що пройде перевірку НАТО на досягнення цілей оборонних витрат

Уряд Іспанії з упевненістю дивиться на майбутню оцінку військових витрат країни, яку НАТО проведе наприкінці цього місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція EFE.

Торік на саміті НАТО в Гаазі союзники домовилися про проведення регулярних оцінок для перевірки прогресу країн у досягненні їхніх зобов'язань щодо цільових показників витрат та можливостей.

На цій зустрічі країни-союзниці зобов'язалися збільшити витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту (ВВП) протягом десяти років, але уряд Педро Санчеса не підтримав цю мету.

Іспанія наполягла на тому, що з 2,1% ВВП можливо виконати вимоги до потужностей, узгоджені на саміті, хоча НАТО вважає, що це буде неможливо з менш ніж 3,5%.

За даними джерел у Міністерстві оборони Іспанії, на цей фінансовий рік було повністю реалізовано майже 10,5 млрд євро додаткового фінансування. Зокрема проєкти охоплюють модернізацію гусеничних бойових машин, самохідної артилерії, радарів, фрегатів F-100, систем радіоелектронної боротьби, нових навчальних літаків та багатоцільових гелікоптерів.

З огляду на ці досягнення, іспанський уряд цього місяця звернеться до НАТО для оцінки своєї діяльності. Дата перевірки ще не визначена. Перед цим уряд представить звіт з детальним описом усіх своїх рахунків та програм, який продемонструє досягнення не лише цільового показника 2% ВВП, але й цільового показника оперативних можливостей.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловився категорично проти витрат на оборону у розмірі 5% від ВВП, як того вимагав президент США Дональд Трамп.

Після цього президент США заявив, що хотів би виключити Іспанію з НАТО.