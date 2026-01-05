Испания уверена, что пройдет проверку НАТО на достижение целей оборонных расходов

Правительство Испании с уверенностью смотрит на будущую оценку военных расходов страны, которую НАТО проведет в конце этого месяца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство EFE.

В прошлом году на саммите НАТО в Гааге союзники договорились о проведении регулярных оценок для проверки прогресса стран в достижении их обязательств по целевым показателям расходов и возможностей.

На этой встрече страны-союзники обязались увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта (ВВП) в течение десяти лет, но правительство Педро Санчеса не поддержало эту цель.

Испания настояла на том, что с 2,1% ВВП возможно выполнить требования к мощностям, согласованные на саммите, хотя НАТО считает, что это будет невозможно с менее чем 3,5%.

По данным источников в Министерстве обороны Испании, на этот финансовый год было полностью реализовано почти 10,5 млрд евро дополнительного финансирования. В частности проекты охватывают модернизацию гусеничных боевых машин, самоходной артиллерии, радаров, фрегатов F-100, систем радиоэлектронной борьбы, новых учебных самолетов и многоцелевых вертолетов.

Учитывая эти достижения, испанское правительство в этом месяце обратится к НАТО для оценки своей деятельности. Дата проверки еще не определена. Перед этим правительство представит отчет с подробным описанием всех своих счетов и программ, который продемонстрирует достижение не только целевого показателя 2% ВВП, но и целевого показателя оперативных возможностей.

Как сообщалось, премьер-министр Испании Педро Санчес высказался категорически против расходов на оборону в размере 5% от ВВП, как того требовал президент США Дональд Трамп.

После этого президент США заявил, что хотел бы исключить Испанию из НАТО.