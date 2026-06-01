Одним з регіонів Польщі пронісся торнадо: пошкоджені житлові будинки

Унаслідок торнадо в селі Бальцажовіце у Стшелецькому повіті Опольського воєводства Польщі зруйновано 18 будівель, 11 з яких – це житлові будинки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Інститут метеорології та водного господарства зазначив, що торнадо завдав значної шкоди забудові та деревам.

В інституті підкреслили, що руйнування, зафіксовані в Опольському регіоні, вказують "на вплив сильного обертового висхідного потоку, пов'язаного з грозою".

Пожежна служба повідомила, що на території Бальцажовіце було пошкоджено 18 будівель. 11 з них – житлові будинки. Ніхто не постраждав.

Мер гміни Уязд Хуберт Ібром заявив, що "картина нагадує постапокаліпсис".

"Кілька хвилин жаху та героїчна боротьба добровольців, професійних пожежників, поліції, мешканців прилеглих населених пунктів та представників різних НУО. Операція із забезпечення безпеки майна тривала до пізньої ночі", – сказав він.

Минулого літа у серпні смерч пройшов в районі міста Гнєзно, перекинувши щонайменш кілька автомобілів.

Через смерч у жовтні 2025 року неподалік Парижа загинула одна людина.